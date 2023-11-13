Полянский: На Западе растет разочарование в контрнаступлении ВСУ

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что на Западе начинают чувствовать разочарование из-за неудачного контрнаступления ВСУ.
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