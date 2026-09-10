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Царьград

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Врачи бьют тревогу - вейпы вредят здоровью. 16-летний подросток чудом выжил

Врачи бьют тревогу - вейпы вредят здоровью. 16-летний подросток чудом выжил

Лёгкие 16-летнего парня, который пристрастился к вредной привычке курения вейпа, были поражены. Уровень кислорода упал до 65%.

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