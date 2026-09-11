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Криптоинвестор потерял 180 млн рублей, перейдя по ссылке от ChatGPT

Криптоинвестор потерял 180 млн рублей, перейдя по ссылке от ChatGPT

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Криптоинвестор потерял около 2,1 млн долларов, перейдя по фишинговой ссылке, которую выдал ChatGPT.

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