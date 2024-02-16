Лавров: общество США живёт в информационной блокаде, это вскрыло интервью Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что общество в США жило в полной информационной блокаде.
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