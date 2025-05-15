Сначала эстонцы попытались захватить танкер с российским экипажем, а затем прилетел наш Су-35

Появляются подробности инцидента, спровоцированного эстонскими ВМС на Балтике. Речь идёт о попытке эстонской стороны задержать танкер «Ягуар» с российским экипажем в рамках «реализации эстонского и европейского законодательства».
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