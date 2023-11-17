Концерт "Soul of Nomads" пройдет в Алматы

22 декабря 2023 года в 19:00 в Большом зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится концерт «SOUL OF NOMADS» » с участием Государственного струнного квартета имени Жубановой, передает inAlmaty.
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