«Засеем профессиональный мир русскими идеями»: в Москве завершился Евразийский философский конгресс

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. В Москве завершился первый Евразийский философский конгресс, собравший свыше 200 ученых из России, США, Германии, Австрии, Сербии, Китая, Кубы, Франции и других стран мира.
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