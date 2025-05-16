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УтроNews

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Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Смотрю статистику Росстата, уважаемая Кремлём организация. Нет в перечне эих народов, вымирающие (?) или на грани ста...Бельянинов дает д...
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Бельянинов дает добро: командовать редкоземами будет Дворкович

Бельянинов дает добро: командовать редкоземами будет Дворкович

Как передает корреспондент УтроNews, бывший глава ФТС Андрей Бельянинов скооперировался с горе-пиарщиком и лоббистом Михаилом Дворковичем.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Свой свояка видит издалека. Опять жулье 90-х хочет обогатиться за счет народных ресурсов. Президент, мы для этого тебя выбирали. чтобы жулье опять набивало карманы, не давая ничего взамен. Это народные ресурсы и должны принадлежать государству! Нашим воинам много чего не хватает в боях за эти самые ресурсы, а эта гопота уже подсуетилась набивать карманы. Не позволим!
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16 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Смотрю статистику Росстата, уважаемая Кремлём организация. Нет в перечне эих народов, вымирающие (?) или на грани стат.погрешности... Смотрю новости по ТВ или Интернету - ах, вот они где ВСЕ!... Ох уж эти &quot;непотопляемые&quot; нацмены. Как блохи на собаке, облепили всю Россию, ёпт...
Ответить
16 час.
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