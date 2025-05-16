Бельянинов дает добро: командовать редкоземами будет Дворкович

Анна Зареченская

Свой свояка видит издалека. Опять жулье 90-х хочет обогатиться за счет народных ресурсов. Президент, мы для этого тебя выбирали. чтобы жулье опять набивало карманы, не давая ничего взамен. Это народные ресурсы и должны принадлежать государству! Нашим воинам много чего не хватает в боях за эти самые ресурсы, а эта гопота уже подсуетилась набивать карманы. Не позволим!