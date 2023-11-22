Mastercard расширяет бизнес в Китае

ПЕКИН (ИА Реалист). Международная платежная система Mastercard получила долгожданное разрешение на расширение своих предложений в Китае через несколько дней после того, как лидеры США и КНР заявили о намерении улучшить деловые связи между странами.
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