Маск заявил о запуске корабля с человекоподобным роботом на Марс в 2026 году

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 15 марта объявил, что в конце 2026 года на Марс отправится космический корабль с человекоподобным роботом Optimus.
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