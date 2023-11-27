На Украине сообщили о планах поляков блокировать КПП «Медыка» круглосуточно

Как сообщил в эфире украинского телемарафона представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, польские перевозчики с понедельника, 27 ноября, начали круглосуточную блокаду пункта пропуска Медыка — Шегини на границе Польши и Украины.
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