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США пригрозили РФ мерами в случае поставок оружия в Латинскую Америку

США пригрозили РФ мерами в случае поставок оружия в Латинскую Америку

Вашингтон будет принимать меры в случае решения России поставлять оружие странам Латинской Америки. Соответствующее заявление сделал в четверг, 3 февраля, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс на слушании в конгрессе.

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