США пригрозили РФ мерами в случае поставок оружия в Латинскую Америку

Вашингтон будет принимать меры в случае решения России поставлять оружие странам Латинской Америки. Соответствующее заявление сделал в четверг, 3 февраля, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс на слушании в конгрессе.
Вашингтон будет принимать меры в случае решения России поставлять оружие странам Латинской Америки. Соответствующее заявление сделал в четверг, 3 февраля, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс на слушании в конгрессе.
Свежие комментарии