В Приморском крае ввели особый противопожарный режим

В Приморском крае на территории Хасанского муниципального округа введен особый противопожарный режим (ОПР) из-за роста ландшафтных пожаров и установления сухой погоды, благоприятствующей распространению пламени.
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