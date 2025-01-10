FT: пророссийский кандидат в президенты остается фаворитом избирателей Румынии

Пророссийский кандидат в президенты лидирует по опросам в преддверии новых выборов в Румынии © AP Photo / Andreea Alexandru Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Итоги президентских выборов в Румынии аннулировали после победы якобы пророссийского кандидата Джорджеску, пишет FT.
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