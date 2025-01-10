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FT: пророссийский кандидат в президенты остается фаворитом избирателей Румынии

FT: пророссийский кандидат в президенты остается фаворитом избирателей Румынии

Пророссийский кандидат в президенты лидирует по опросам в преддверии новых выборов в Румынии © AP Photo / Andreea Alexandru Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Итоги президентских выборов в Румынии аннулировали после победы якобы пророссийского кандидата Джорджеску, пишет FT.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
М-да... Лучшей рекламы для Джорджеску, чем аннулирование прошедших в Румынии выборов Запад придумать не мог. Если бы второй тур выборов состоялся, ещё не факт, что Джорджеску был бы выбран в президенты. А теперь вероятность того, что именно за него будут голосовать румыны, гораздо выше, чем в ноябре-декабре.
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