FT: пророссийский кандидат в президенты остается фаворитом избирателей Румынии

НП

Наталья Павлова

М-да... Лучшей рекламы для Джорджеску, чем аннулирование прошедших в Румынии выборов Запад придумать не мог. Если бы второй тур выборов состоялся, ещё не факт, что Джорджеску был бы выбран в президенты. А теперь вероятность того, что именно за него будут голосовать румыны, гораздо выше, чем в ноябре-декабре.