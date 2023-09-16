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Депутат Шеремет: за ударами ракетами по Крыму последует жесточайший ответ

Депутат Шеремет: за ударами ракетами по Крыму последует жесточайший ответ

Россия должна дать жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

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Комментарии
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Александр Макеев
Правильно! На войне - как на войне! Не должны быть дипломатические институты России на территории вражеских, антироссийских нацистских стран! И не должны быть институты дипломатов-шпионов-диверсантов вражеских антироссийских нацистских стран на территории Российской Федерации! 😡 И всех граждан России, которые не являются предателями, надо срочно возвратить на территорию России из всех вражеских стран!
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16 час.
И
ИгорьОвчаренко
Эти предупреждения мы уже слышали много раз,а ответа и нет. Болтуны.
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13 час.

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