Депутат Шеремет: за ударами ракетами по Крыму последует жесточайший ответ

Александр Макеев

Правильно! На войне - как на войне! Не должны быть дипломатические институты России на территории вражеских, антироссийских нацистских стран! И не должны быть институты дипломатов-шпионов-диверсантов вражеских антироссийских нацистских стран на территории Российской Федерации! 😡 И всех граждан России, которые не являются предателями, надо срочно возвратить на территорию России из всех вражеских стран!