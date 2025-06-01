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Царьград

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Кит Келлог: Путин прав о прокси-войне НАТО на Украине

Кит Келлог: Путин прав о прокси-войне НАТО на Украине

Спецпосланник США Кит Келлог признал позицию Путина о прокси-войне НАТО на Украине. Офицер российской группировки «Днепр» сообщил о полном переходе ВСУ на натовские средства связи.

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