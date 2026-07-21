Брутализм в тренде: как советская архитектура повлияла на мировые бренды

Советская архитектура неожиданно вернулась в мировую повестку. Поводом стали десятки публикаций в сети, где пользователи сравнивают здания, построенные в СССР, с современными объектами крупнейших мировых компаний.
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