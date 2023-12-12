Для настоящих мужиков! В Финляндии выпустили первые мужские тампоны и сразу же вляпались в скандал

Пиво, футбол, боевики со Стэйтемом, тачки, мясо на гриле, рыбалка, баня, турниры ММА, пацанские цитаты, гангста-рэп… Вот неполный список универсальных мужских ценностей, которые актуальны в любой стране мира.
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