Политика как он...
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Политика как она есть

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Боррель поздравил Санду с «победой на президентских выборах» в Молдавии

Боррель поздравил Санду с «победой на президентских выборах» в Молдавии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах. По его мнению, народ Молдавии выбрал «свое европейское будущее», несмотря на «гибридные попытки подорвать демократию».

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Елена Верия
Это нечестные выборы...
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