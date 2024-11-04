Боррель поздравил Санду с «победой на президентских выборах» в Молдавии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах. По его мнению, народ Молдавии выбрал «свое европейское будущее», несмотря на «гибридные попытки подорвать демократию».
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