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МИД России: Москва рассчитывает на оперативный ответ НАТО по вопросам безопасности

МИД России: Москва рассчитывает на оперативный ответ НАТО по вопросам безопасности

Россия предложила НАТО эффективный способ стабилизировать обстановку в мире и рассчитывает на оперативный ответ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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