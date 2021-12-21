МИД России: Москва рассчитывает на оперативный ответ НАТО по вопросам безопасности

Россия предложила НАТО эффективный способ стабилизировать обстановку в мире и рассчитывает на оперативный ответ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия предложила НАТО эффективный способ стабилизировать обстановку в мире и рассчитывает на оперативный ответ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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