Биолог Слынько: грибной лес можно узнать по трём признакам

Первый признак, по которому легко узнать грибной лес, — наличие деревьев-партнёров: грибы образуют симбиоз с корнями определённых пород, поэтому для средней полосы обязательны берёза (для подберёзовиков), осина (подосиновики) или сосна и ель (белые грибы, рыжики).
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