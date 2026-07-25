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Биолог Слынько: грибной лес можно узнать по трём признакам

Биолог Слынько: грибной лес можно узнать по трём признакам

Первый признак, по которому легко узнать грибной лес, — наличие деревьев-партнёров: грибы образуют симбиоз с корнями определённых пород, поэтому для средней полосы обязательны берёза (для подберёзовиков), осина (подосиновики) или сосна и ель (белые грибы, рыжики).

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