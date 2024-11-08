Apple якобы обратилась к Foxconn и Lenovo с просьбой создать серверы искусственного интеллекта на базе Apple Silicon

Apple планирует использовать собственные процессоры Apple Silicon для своих ИИ-серверов, которые будут использоваться, в частности, для питания сервисов Apple Intelligence в дата-центрах, сообщает Nikkei.
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