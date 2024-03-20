Slovo: НАТО подталкивает Европу к войне с Россией, что грозит ей гибелью

© AP Photo / Sarah Meyssonnier Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Уже совершенно ясно, что благодаря заботам НАТО Украина будет похоронена, пишет Slovo.
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