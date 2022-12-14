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Кулеба проинформировал, что Россия в ближайшие месяцы планирует начать крупное наступление

Кулеба проинформировал, что Россия в ближайшие месяцы планирует начать крупное наступление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что официальный Киев ожидает в ближайшее время крупномасштабное наступление российских войск в рамках специальной военной операции на Украине, сообщает информационный портал Argumenti.

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