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Царьград

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Свердловская область убрала 80% зерновых и 90 тыс. тонн картофеля

Свердловская область убрала 80% зерновых и 90 тыс. тонн картофеля

В Свердловской области завершается уборка зерновых, обмолочено более 80% запланированных площадей, при этом из-за затяжных дождей и переувлажнения почвы картофеля заложено около 90 тыс.

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