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Шойгу: Запад попытается дестабилизировать Союзное государство из-за неудач на Украине

Шойгу: Запад попытается дестабилизировать Союзное государство из-за неудач на Украине

Не сумев повлиять на ход СВО, западные страны переключат своё внимание на Россию и Белоруссию.Страны Запада не смогли изменить ход украинского конфликта, несмотря на огромные финансовые расходы и поддержку Киева.

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