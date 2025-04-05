Электрозаправка в Ялте

Глава «Большой Ялты» проинспектировала Ливадийский округ для выяснения состояния дворов и дорог. На одной из фото с проверки Янине Павленко показывают новую заправочную колонку для электромобилей, установленную возле отделения почты на которой вдобавок указано, что можно воспользоваться услугами телеграфа.