Электрозаправка в Ялте

Глава «Большой Ялты» проинспектировала Ливадийский округ для выяснения состояния дворов и дорог. На одной из фото с проверки Янине Павленко показывают новую заправочную колонку для электромобилей, установленную возле отделения почты на которой вдобавок указано, что можно воспользоваться услугами телеграфа.
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