В моей кухне, сидели ближайшие родственники и с азартом делили мои деньги.

ВИ Виктория Иванова Вот как славненько получилось, теперь осталось только обзавестить молчаливым рукастым соседом-вдовцом лет шестидесяти и будет совсем хорошо. 😄

Элеонора Коган Вы молодец, что не сдались. Ну а родственнички нахально делились её деньгами, даже без неё, всё решив заранее. Хорошо, что устояла и сын её поддержал и помогал на участке. Зато у неё появилась дача для отдыха, работы в саду и приятного общения с добрыми соседями!!!