Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 618 подписчиков

В моей кухне, сидели ближайшие родственники и с азартом делили мои деньги.

В моей кухне, сидели ближайшие родственники и с азартом делили мои деньги.

— Значит, вот как мы поступим, — голос старшей сестры звучал ровно и холодно, будто она зачитывала список поручений на совещании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Виктория Иванова
Вот как славненько получилось, теперь осталось только обзавестить молчаливым рукастым соседом-вдовцом лет шестидесяти и будет совсем хорошо. 😄
Ответить
1 м.
Элеонора Коган
Вы молодец, что не сдались. Ну а родственнички нахально делились её деньгами, даже без неё, всё решив заранее. Хорошо, что устояла и сын её поддержал и помогал на участке. Зато у неё появилась дача для отдыха, работы в саду и приятного общения с добрыми соседями!!!
Ответить
1 м.
мария тинус
Когда я дошла до фразы &quot;сестра заблокировала меня в соцсетях&quot; - начала ржать аки конь... Трагедия века, мать её - какая-то жадная до чужого добра дура её где-то там заблочила... А всего-то стоило перекрыть кран с бесконечной денежной помощью. Сами-то пробовали зарабатывать? Героиня вообще молодец. И своё пространство отстояла, и участок выкупила, и для себя жить начала. И позиция сына этой женщины мне тоже понравилась. Когда нужна помощь матери, привыкшей к самостоятельноти, он готов мчаться быстрее пули. Молодцы.
Ответить
1 м.