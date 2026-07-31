— Значит, вот как мы поступим, — голос старшей сестры звучал ровно и холодно, будто она зачитывала список поручений на совещании.
В моей кухне, сидели ближайшие родственники и с азартом делили мои деньги.
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Вот как славненько получилось, теперь осталось только обзавестить молчаливым рукастым соседом-вдовцом лет шестидесяти и будет совсем хорошо. 😄
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1 м.
Элеонора Коган
Вы молодец, что не сдались. Ну а родственнички нахально делились её деньгами, даже без неё, всё решив заранее. Хорошо, что устояла и сын её поддержал и помогал на участке. Зато у неё появилась дача для отдыха, работы в саду и приятного общения с добрыми соседями!!!
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1 м.
мария тинус
Когда я дошла до фразы "сестра заблокировала меня в соцсетях" - начала ржать аки конь... Трагедия века, мать её - какая-то жадная до чужого добра дура её где-то там заблочила... А всего-то стоило перекрыть кран с бесконечной денежной помощью. Сами-то пробовали зарабатывать? Героиня вообще молодец. И своё пространство отстояла, и участок выкупила, и для себя жить начала. И позиция сына этой женщины мне тоже понравилась. Когда нужна помощь матери, привыкшей к самостоятельноти, он готов мчаться быстрее пули. Молодцы.
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1 м.
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