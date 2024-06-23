☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Размочалить БандероЖОпию в ноль - святое, БОЖЬЕ дело!!Россия сообщает а...
  • Юрий Золотарев
    Что? Мораль общества будет формировать Говно-Макаревич???А не потеряем ли ...
  • сергей отказ от доллара и срочно
    андропов вывел всех Славян из руководства КГБ и  последствие беловежский сговор и не нашлось ни одного  среди КГБ кто...Мы не забудем!

Доведённая до трухи

Доведённая до трухи

Давайте поговорим об украинской инфраструктуре, вернее, о том, что от нее осталось. Экономика УССР на момент 1991 года входила в двадцатку крупнейших в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
1.Все населенные пункты УССР связаны дорогами с твердым покрытием.РСФСР такого не имела. 2.«Производство электроэнергии в 1990 году – 298 ТВт/ч. В 2020г – 47 ТВт / ч. Падение более чем в три раза. 3. Число штатных рабочих, служащих, членов колхоза в 1990 году – 24,6 млн. человек. Число штатных работников на предприятиях всех видов в 2020 году – 7,05 млн. человек. Падение в 3,5 раза.                                   Число, занятых в промышленности в 1990 году – 7,5 млн. человек. Число занятых в промышленности в 2020 – 1,87 млн. человек. Это причинила НЕЗАВИСИМОСТЬ.На свои налоги не разбежишься.  Олег Пендзин: «Если в стране ничего не изменится, то мы останемся колонией западных стран, в которую превратились... Оптимистический сценарий будущего Украины даже сложно представить».
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх