Доведённая до трухи

VG

Vasily Golov

1.Все населенные пункты УССР связаны дорогами с твердым покрытием.РСФСР такого не имела. 2.«Производство электроэнергии в 1990 году – 298 ТВт/ч. В 2020г – 47 ТВт / ч. Падение более чем в три раза. 3. Число штатных рабочих, служащих, членов колхоза в 1990 году – 24,6 млн. человек. Число штатных работников на предприятиях всех видов в 2020 году – 7,05 млн. человек. Падение в 3,5 раза. Число, занятых в промышленности в 1990 году – 7,5 млн. человек. Число занятых в промышленности в 2020 – 1,87 млн. человек. Это причинила НЕЗАВИСИМОСТЬ.На свои налоги не разбежишься. Олег Пендзин: «Если в стране ничего не изменится, то мы останемся колонией западных стран, в которую превратились... Оптимистический сценарий будущего Украины даже сложно представить».