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Специалисты GRM посчитали, что количество банкротств среди россиян выросло в 1,6 раза

Специалисты GRM посчитали, что количество банкротств среди россиян выросло в 1,6 раза

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество банкротств физических лиц в России выросло за девять месяцев текущего года в 1,6 раза - до 166,5 тысячи случаев, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании GRM.

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