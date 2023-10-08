Папа римский Франциск призвал остановить боевые действия в Израиле и Палестине

Вооруженные столкновения в Израиле и Палестине приведут только к страданиям и гибели людей. Стороны конфликта должны прекратить бои и урегулировать ситуацию, заявил папа римский Франциск после воскресной проповеди на площади Святого Петра, выступление понтифика опубликовал YouTube-канал Vatican News.