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Папа римский Франциск призвал остановить боевые действия в Израиле и Палестине

Папа римский Франциск призвал остановить боевые действия в Израиле и Палестине

Вооруженные столкновения в Израиле и Палестине приведут только к страданиям и гибели людей. Стороны конфликта должны прекратить бои и урегулировать ситуацию, заявил папа римский Франциск после воскресной проповеди на площади Святого Петра, выступление понтифика опубликовал YouTube-канал Vatican News.

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