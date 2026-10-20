Investigators took a DNA sample and took the passport of Congresswoman Ilkhan Omar as part of an investigation into her obtaining American citizenship, Fox News channel reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым