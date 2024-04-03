Число погибших детей при трагедии в "Крокусе" увеличилось до шести. Пятеро остаются в больнице, двое из которых — в тяжелом состоянии, об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова, пишет ТАСС.
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