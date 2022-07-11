Ванилла SU

228 подписчиков

Хорошие любители и "так себе профессионалы". Топ 5 надежд Российского Бодибилдинга

Хорошие любители и "так себе профессионалы". Топ 5 надежд Российского Бодибилдинга

Россия большая и богатая талантами страна. В том числе и одарёнными атлетами. Российские бодибилдеры неоднократно выходили на международную сцену.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх