Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    И  ОПУСТЯТ, подлюгу! Заслужил!Зеля и Patriot
  • Валерий Викторович Баженов
    Так во всех трёх правители кто? Праильно, богоотвергнутые. А методы войны все из мирной и не запрещённой библии.Рейх, Израиль, ...
  • Евгений МакЛауд
    ну так везде правили и правят евреи, а уж более нацистского талмуда чем иудейская тора в мире не найти. К стати про з...Рейх, Израиль, ...

Что это за город Ивало, который готовится к войне с Россией

Что это за город Ивало, который готовится к войне с Россией

(мамочки! и куда же нам теперь бежать? сам грозный ивало готовится с нами воевать) ================================================== На днях СМИ облетела новость: "Город Ивало готовится к полномасштабной войне с Россией".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх