Актёрам-патриотам приходится нелегко: Поплавская рассказала, кто не пускает их в кино

Владимир Алтайцев

Пидор, ты в ненависти к СССР перещеголял бандеровцев. И уж не тебе, подонку нацистскому, говорить о любви к Родине.Ты , сука геббельсовская, покажи хоть одно слово в защиту Украины тех, кого ты, свинья грязная, своим дерьмом поливаешь, урод моральный