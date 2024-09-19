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Актёрам-патриотам приходится нелегко: Поплавская рассказала, кто не пускает их в кино

Актёрам-патриотам приходится нелегко: Поплавская рассказала, кто не пускает их в кино

Артисты с патриотичной позицией часто не могут найти работу в русском кино. Причину объяснила Яна Поплавская.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пидор, ты  в ненависти к СССР  перещеголял  бандеровцев. И  уж не тебе, подонку  нацистскому, говорить о любви к Родине.Ты  , сука  геббельсовская, покажи  хоть одно слово в защиту  Украины  тех, кого ты, свинья  грязная, своим дерьмом  поливаешь, урод моральный
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4 час.
Владимир Алтайцев
Да, вы  , подонки, сеящие раздор в стране, так и не поменялись  за  2  года. Как были мразями, так ими и остались.
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4 час.
людмила михайлик
Патриотических фильмов нет, смотреть нечего, толь старое советское кино
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3 час.

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