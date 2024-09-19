Артисты с патриотичной позицией часто не могут найти работу в русском кино. Причину объяснила Яна Поплавская.
Актёрам-патриотам приходится нелегко: Поплавская рассказала, кто не пускает их в кино
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пидор, ты в ненависти к СССР перещеголял бандеровцев. И уж не тебе, подонку нацистскому, говорить о любви к Родине.Ты , сука геббельсовская, покажи хоть одно слово в защиту Украины тех, кого ты, свинья грязная, своим дерьмом поливаешь, урод моральный
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4 час.
Владимир Алтайцев
Да, вы , подонки, сеящие раздор в стране, так и не поменялись за 2 года. Как были мразями, так ими и остались.
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4 час.
людмила михайлик
Патриотических фильмов нет, смотреть нечего, толь старое советское кино
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3 час.
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