В центре Архангельска перекроют дорогу для уборки снега

Завтра для уборки снега перекроют движение транспорта, сообщает портал городской администрации.Чтобы качественно убрать снег с улиц, где парковка была затруднена, 14 февраля с 7 до 17 часов будет временно перекрыто движение и запрещена парковка на следующих участках:— Улица Карла Либкнехта, от проспекта Советских Космонавтов до проспекта Новгородского;— Проспект Советских Космонавтов, от улицы Розы Люксембург до улицы Выучейского.