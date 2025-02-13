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В центре Архангельска перекроют дорогу для уборки снега

В центре Архангельска перекроют дорогу для уборки снега

Завтра для уборки снега перекроют движение транспорта, сообщает портал городской администрации.Чтобы качественно убрать снег с улиц, где парковка была затруднена, 14 февраля с 7 до 17 часов будет временно перекрыто движение и запрещена парковка на следующих участках:— Улица Карла Либкнехта, от проспекта Советских Космонавтов до проспекта Новгородского;— Проспект Советских Космонавтов, от улицы Розы Люксембург до улицы Выучейского.

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