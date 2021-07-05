Эксперт: «Нетс» не будут обменивать Кайри»

Эксперт Мэтт Салливан в конце июня сообщил о том, что «Бруклин» этим летом якобы готов рассмотреть варианты обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга Сейчас Салливан прояснил ситуацию, сказав, что недовольство клуба игроком было не таким серьезным, как он представлял.