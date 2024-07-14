Российские военные за день взяли три опорных пункта ВСУ вместо одного

Командир штурмового подразделения Вооружённых Сил РФ, известный под позывным «Джек», рассказал, что его группе удалось занять три украинских опорных пункта, хотя по плану на день предполагалось захватить только один.
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