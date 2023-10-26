Маткапитал на первого ребенка могут ограничить возрастом матери в 25-30 лет

Выдачу материнского капитала на первого ребенка могут ограничить возрастом матери до 25-30 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
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