Маск заявил об уничтожении конституции США

В случае победы Демократической партии на президентских выборах конституция США будет уничтожена. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).
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