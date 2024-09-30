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Маск заявил об уничтожении конституции США

Маск заявил об уничтожении конституции США

В случае победы Демократической партии на президентских выборах конституция США будет уничтожена. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

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