Лантратова заявила о «пыточных подвалах» для пленных бойцов ВС РФ на Украине

Девять месяцев в подвале. Не в переносном смысле — в самом прямом. Именно столько, по словам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, российские военнослужащие могут провести в так называемом теневом плену на Украине.
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