НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

185 подписчиков

Лантратова заявила о «пыточных подвалах» для пленных бойцов ВС РФ на Украине

Лантратова заявила о «пыточных подвалах» для пленных бойцов ВС РФ на Украине

Девять месяцев в подвале. Не в переносном смысле — в самом прямом. Именно столько, по словам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, российские военнослужащие могут провести в так называемом теневом плену на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии