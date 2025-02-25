Депутат Белик назвал предвзятым документом антироссийскую резолюцию Киева

Депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине по традиции является предвзятым документом с сомнительным содержанием.
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