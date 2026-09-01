В России заработал контроль качества детских площадок

Оборудование и покрытия для детских площадок с 1 сентября подпали под государственный контроль. Следить за их качеством теперь будет Росстандарт, пишет РИА Новости.
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