«Хотели втянуть Лондон в войну с Россией»: ФСБ раскрыла агента СБУ, готовившего теракт против британского посла

Украина хотела атаками на британское посольство втянуть Лондон в прямой конфликт с Россией.
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Мирбах - вертится в гробу..
Надо было подождать и после теракта взять и предъявить укру с показаниями.
да его наградить нужно было!
Вот глядя на это ры.о, и не ошибешься какой оно национальности!
Козёл рогатый
Столько одухотворенности, столько интеллекта. А представляете сколько его, у его руководителей?
чего-то рано взяли его надо было подождать и двух зайцев убить одним выстрелом))) а то своих генералов мы плохо охраняем а какого-то бритиша ага бережно прям держим!!!