В Калужской области продавали семена не разрешенных к выращиванию огурцов

Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в январе и феврале 2025 года проверяло точки продажи семян в Калужской области и выявила 22 случая нарушенияУправление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в январе и феврале 2025 года проверяло точки продажи семян в Калужской области и выявила 22 случая нарушения.