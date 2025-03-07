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Калужские новости

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В Калужской области продавали семена не разрешенных к выращиванию огурцов

В Калужской области продавали семена не разрешенных к выращиванию огурцов

Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в январе и феврале 2025 года проверяло точки продажи семян в Калужской области и выявила 22 случая нарушенияУправление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в январе и феврале 2025 года проверяло точки продажи семян в Калужской области и выявила 22 случая нарушения.

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