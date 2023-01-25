Чебурашку ждут проверки: Роскачество выступило с заявлением

Игрушки в виде Чебурашки планирует проверить Роскачество, сообщает PRIMPRESS. На фоне выхода в прокат одноименного фильма , по данным предварительного мониторинга Роскачества, на рынке появилось огромное количество Чебурашек самого разного качества.
Игрушки в виде Чебурашки планирует проверить Роскачество, сообщает PRIMPRESS. На фоне выхода в прокат одноименного фильма , по данным предварительного мониторинга Роскачества, на рынке появилось огромное количество Чебурашек самого разного качества.
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