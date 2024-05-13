Сила духа не знает границ: Об отважном хирурге, который вытащил мину из человека Эта невероятная история случилась в Сочи во время Великой Отечественной войны.
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Сила духа не знает границ: Об отважном хирурге, который вытащил мину из человека Эта невероятная история случилась в Сочи во время Великой Отечественной войны.