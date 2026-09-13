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Фанаты «Аль-Таавуна» скандировали имя Жоты, провоцируя Невеша. Рубен показал на небо: «Бог все видит»

Полузащитник «Аль-Хилаля» Рубен Невеш эмоционально отреагировал на скандирование имени Диогу Жоты болельщиками « Аль-Таавуна » на матче чемпионата Саудовской Аравии.

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