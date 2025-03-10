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Ловушка для России: Зеленский отправляет в Эр-Рияд план перемирия, призванный кардинально ослабить наши позиции

Ловушка для России: Зеленский отправляет в Эр-Рияд план перемирия, призванный кардинально ослабить наши позиции

БлокнотРУ На переговоры делегаций США и Украины в Эр-Рияде о принципах будущего перемирия Зеленский отправляет план, призванный загнать нашу страну в ловушку.

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